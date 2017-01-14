Ученые: Новый мегаконтинент Амазия образуется через 250 млн лет

Москва, 14 января. Ученые уверены, что через 250 миллионов лет поверхность Земли существенно изменится. Исследователи из Йельского университета, а также специалисты японского агентства Моря и Технологий предсказали, что материки сойдутся в один континент. Они дали ему название Амазия. Научная работа опубликована в журнале Nature.

Эксперты рассказали, что через несколько десятков миллионов лет Северная Америка соединится с Южной. Затем материки объединятся с Евразией. Исчезнут Карибское море и Северный Ледовитый океан. Америка и Евразия «встретятся» примерно на Северном полюсе.

Таким образом, по мнению ученых, поверхность Земли вернется к своему состоянию, в котором она находилась миллионы лет назад.

Ранее сообщалось, что Айсберг размером с две Москвы угрожает затопить все материки на Земле.