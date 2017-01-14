Синоптики прочат самую теплую инаугурацию президента в истории США

Вашингтон, 14 января. Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа может стать самой теплой с 1937 года, когда торжества по этому случаю стали проводить 20 января.

Как сообщает метеослужба телеканала NBC, в выходные столицу США зацепит циклон, который принесет похолодание. Однако уже к середине недели ожидается потепление до 10 — 15 градусов Цельсия.

По прогнозам синоптиков, 20 января, в день инаугурации Трампа, воздух в Вашингтоне может прогреться до 14 — 15 градусов тепла. Без осадков.

Рекорд «самой теплой инаугурации» принадлежал Рональду Рейгану. В день его официального вступления в должность 20 января 1981 года температура воздуха в Вашингтоне составляла 13 градусов тепла.

Покидающий Белый дом Барак Обама посетил свою инаугурацию в 2009 году при легкой минусовой температуре. При вступлении в должность на второй срок было около четырех градусов тепла.