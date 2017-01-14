Ученые нашли связь между аутизмом и креативностью

Москва, 14 января. Ученые заявляют, что им удалось доказать гипотезу о том, что существует прямая взаимосвязь между аутизмом и креативностью.

Исследователи провели эксперимент, во время которого испытуемым предлагалось пройти тест, выполнив несколько заданий на креативность.

В итоге, наблюдение показало, что лучше всего с заданиями справились те, у кого были зафиксированы первые признаки аутизма. По мнению ученых, такие люди имеют нестандартное мышление.

По мнению специалистов, люди с подобным отклонением имеют куда более развитые креативные способности. Однако отмечается, что подобная связь подтверждается при незначительной склонности к аутизму.