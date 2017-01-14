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Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp на работе
Экономика

Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp на работе

Сегодня 8:32
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Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp на работе

Берлин, 14 января. Немецкий Deutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать на корпоративных телефонах приложения, подобные WhatsApp, Google Talk, iMessage.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на руководство компании, администрация сожалеет о неудобстве, которое могут вызвать данные меры. Банк считает, что этот шаг необходим, чтобы обеспечить соответствие Deutsche Bank нормативно-правовым требованиям.

Отмечается, что в отличие от электронных писем, сообщения в WhatsApp не могут быть заархивированы банком.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank уплатит штраф за уклонение от налогов в США. 

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Алия Шарафутдинова
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