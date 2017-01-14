Трамп намерен первое время сохранять санкции США против России

Нью-Йорк, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первое время после вступления в должность главы государства оставить в силе антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом он рассказал The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Трамп подчеркнул, что в первое время санкции против России будут действовать. Он также отметил, что снимет ограничительные меры, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Вашингтона.

Ранее Трамп рассказал, когда собирается покончить с антироссийскими санкциями. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отменит антироссийские санкции в том случае, если сотрудничество с Москвой будет удачным.