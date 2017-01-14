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Происшествия

Неизвестные напали на закрытый завод по производству взрывчатки на Урале

14 Января 2017 08:18
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Неизвестные напали на закрытый завод по производству взрывчатки на Урале

Екатеринбург, 14 января. Неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на обанкротившийся Красноуральский химический завод в Свердловской области, где ранее производили взрывчатку. Несколько человек получили ранения.

Данные подтвердил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, нападение произошло в ночь на 13 января. Охранники предприятия, которые были без оружия, попытались остановить нападавших, однако получили ранения, в том числе и огнестрельные. Как сообщает ТАСС, трое охранников госпитализированы. Известно, что все они жители Нижнего Тагила.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По словам Горелых, полиции предстоит установить цель нападавших. Скорее всего, они собирались похитить что-то из имущества завода. 

Отметим, закрывшийся ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На его территории находилось огромное количество тротила. 

Олеся Волкова

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