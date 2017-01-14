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Политика

Сирия: в Хомсе откроют русский культурный центр

14 Января 2017 08:31
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Сирия: в Хомсе откроют русский культурный центр

Хомс, 14 января. Жители сирийского Хомса хотят открыть в городе российский культурный центр. В нем будут проходить мероприятия, связанные с Россией, и занятия по русскому языку.

Команда россиян, проживающих в Хомсе, решила организовать в сирийском городе русский культурный центр. Авторы идеи сейчас ищут помещение для центра и собирают деньги на аренду. Москву просят помочь с финансированием. Посещение культурного центра хотят сделать бесплатным.

Предложение поддержали многие сирийцы. Местные жители говорят, что сейчас в стране огромный интерес к России. По словам руководителя департамента культуры Хомса Маана Игбрагима, Сирия всегда была открыта для всех культур, а в открытом в 1970-е годы советском культурном центре была самая активная культурная жизнь.

Ранее Газета.Ru сообщила, что сирийская армия отбросила террористов от авиабазы в Хомсе.

Таисия Григорьева

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