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Демократов оставили без билетов на инаугурацию Трампа
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Демократов оставили без билетов на инаугурацию Трампа

Сегодня 8:03
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Демократов оставили без билетов на инаугурацию Трампа

Вашингтон, 14 января. В Демократической партии США пожаловались на то, что у них возникли проблемы при получении билетов на торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 

Как сообщает Politico со ссылкой на сотрудников партии, занимающихся распространением билетов на мероприятие, члены Республиканской партии получают билеты «автоматически». 

При этом демократам необходимо сначала сделать запрос для пригласительных билетов. Но и это не гарантирует, что билеты им достанутся.

Один из демократов заявил, что подобное говорит о том, что с партией не считаются. По мнению других, заминка связана всего лишь с плохой организацией мероприятия. 

комментарии
Олеся Волкова
#дональд трамп
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