Автозак столкнулся с грузовиком и легковушкой на Ставрополье: есть пострадавшие

Ставрополь, 14 января. Три автомобиля столкнулись на шоссе в Ставропольском крае. Несколько человек попали в больницы с различными травмами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным спасательного ведомства, ДТП произошло накануне вечером на 13 км Георгиевского шоссе. На дороге столкнулись грузовой автомобиль Volvo, автомобили «АвтоЗак» и LADA Priora.

Несколько человек получили ранения, однако их количество в ведомстве не уточнили. Пострадавших госпитализировали в Центральную городскую больницу Георгиевска и Центральную городскую больницу Пятигорска.

Для ликвидации последствий привлекались 13 человек и четыре единицы техники, добавили в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.