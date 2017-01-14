Трамп уколол Пекин, рассуждая о политике «одного Китая»

Вашингтон, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп вновь позволил себе колкости в адрес Пекина, заявив, что готов «обсуждать» политику «одного Китая».

Напомним, Штаты и Китай подписали три договора в разное время, согласно которым США признавали принцип «одного Китая». При этом американская сторона подтверждала разрыв официальных дипломатических связей с Тайванем и обязалась сократить поставки вооружения Тайбэю.

В интервью Wall Street Journal Трам заметил, что «все может обсуждаться, в том числе (политика) «одного Китая».

Незадолго до этого избранный президент США принял телефонный звонок от главы администрации Тайваня, что является грубым нарушением протокола. А на вопрос, может ли состоятся его встреча с главой Тайваня Цай Инвэнь в США, Трамп ответил: «Посмотрим».