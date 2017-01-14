Украина запатентовала будущего соперника танка «Армата»

Киев, 14 января. На сайте «Национальный промышленный портал» Украины появился патент на украинский танк «Тирекс». Разработчики считают, что он станет конкурентом российской «Арматы».

«Тирекс» собираются сделать устойчивым к кумулятивным боеприпасам. Как и «Армата», он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк снабдят 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами. У техники будет динамическая защита «Нож» и «Дуплет». В отличие от российского аналога, «Тирекс» является не самостоятельная разработка, его создадут на базе советских Т-64 и Т-72.

Ранее Газета.Ru сообщала, что в Минобороны России рассчитывают на удешевление танков»Армата» к 2020 году.