Голландские журналисты привезли с Донбасса кость пассажира MH17

Амстердам, 14 января. В материалах, изъятых у вернувшихся с Донбасса голландских журналистов Михеля Спеккерса и Стефана Бека, обнаружены человеческие останки, принадлежащие жертве крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов, был проведен ДНК-тест, который показал, что изъятая кость принадлежит одному из пассажиров, погибших в авиакатастрофе. Личность погибшего в крушении была установлена в 2014 году.

В сообщении ведомства уточняется, что родственникам уже сообщили о странной находке.

При этом сообщается, что остальные материалы журналистов не имеют отношения к уголовному расследованию крушения.

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Журналисты приезжали в Донбасс в конце декабря. Вернувшись 7 января в Нидерланды, они были задержаны, а правоохранители изъяли все находившиеся у ним материалы.

Отметим, что суд, признавший действия полиции законными, дал разрешение на удаление фотографий.