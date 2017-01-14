up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Lucasfilm признала, что исполнительницу роли принцессы Леи не заменит компьютерная графика

14 Января 2017 07:29
56Просмотры

Принцесса Лея

Лос-Анджелес, 14 января. Кинокомпания Lucasfilm заявила, что в продолжении саги «Звездные войны» не станет заменять исполнительницу роли принцессы Леи Керри Фишер компьютерной графикой.

«Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов касательно возрождения героини Керри Фишер принцессы или генерала Леи при помощи графики», — говорится в официальном заявлении.

В компании подчеркнули, что они все еще скорбят об утрате — 60-летняя Фишер скончалась в конце декабря 2016 года. В компании заявили о намерении «всегда… бороться за прославление всего, что она сделала для «Звездных войн».

Как ранее сообщала Газета.Ru, кончина Керри Фишер стала для всех неожиданностью. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу сразу после прилета, актриса скончалась от остановки сердца.

Таисия Григорьева

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС