Lucasfilm признала, что исполнительницу роли принцессы Леи не заменит компьютерная графика

14 Января 2017 07:29 56

Лос-Анджелес, 14 января. Кинокомпания Lucasfilm заявила, что в продолжении саги «Звездные войны» не станет заменять исполнительницу роли принцессы Леи Керри Фишер компьютерной графикой.

«Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов касательно возрождения героини Керри Фишер принцессы или генерала Леи при помощи графики», — говорится в официальном заявлении.

В компании подчеркнули, что они все еще скорбят об утрате — 60-летняя Фишер скончалась в конце декабря 2016 года. В компании заявили о намерении «всегда… бороться за прославление всего, что она сделала для «Звездных войн».

Как ранее сообщала Газета.Ru, кончина Керри Фишер стала для всех неожиданностью. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу сразу после прилета, актриса скончалась от остановки сердца.