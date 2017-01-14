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Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов
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Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

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Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сирия, 14 января. Армия правительства Сирии отбила у террористов «Джабхат Фатх аш-Шам»*** деревню в Восточной Гуте в Дамаске, в Алеппо на складе, ранее принадлежавшем боевикам, были обнаружены химические материалы, содержащие серу и хлор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). 

Провинция Дамаск

Кризис с питьевой водой в Дамаске закончился договором между правительственными войсками и боевиками. Силы армии правительства Сирии захватили деревни Басима и аль-Фиджа и приступили к их разминированию. К источнику Айн аль-Фиджа уже направилась техническая группа, чтобы восстановить подачу воды к завтрашнему дню.

Прооппозиционные источники сообщают, что боевикам удалось вытеснить правительственные войска с захваченных территорий в Вади Барада.

САА отбила у террористов «Джабхат Фатх аш-Шам» деревню в Восточной Гуте.

Соратник Бен Ладена и ветеран «аль-Каиды» (запрещена в России) Каттаб аль-Катани был убит в Сирии в результате авиаудара.

Генерал Мустафа аль-Шейх, представляющий вооруженную оппозицию, попросил САА соблюдать нейтралитет и одобрил действия России в Сирии.

Продолжаются бои между бойцами «Хезболлы» и террористами «Исламского государства»* в районе Жруд аль-Каламон в пригороде Дамаска.

Провинция Алеппо

Турецкая армия нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в деревнях к северу от Манбиджа.

Большое количество танков, бронированных машин и РСЗО направлены в восточную часть провинции для последующего наступления на позиции террористов «Исламского государства» в городе Дейр Хафер и близлежащих территориях Аль-Баба.

На складах в Алеппо, ранее принадлежавших боевикам, были обнаружены химические материалы, содержащие серу и хлор. Это подтверждает слова правительства о том, что боевики использовали химическое оружие в борьбе с правительственной армией и YPG.

Сообщается, что контратака террористов «Исламского государства» у деревни Сафлания отбросила силы турецкой армии и ССА** назад. Деревня вновь находится под контролем «Исламского государства».

Боевики ССА вступили в перестрелку с SDF**** недалеко от городе Изаз в северном пригороде Алеппо.

Турецкая армия ликвидировала 41 террориста «Исламского государства» в Аль-Бабе за последние сутки.

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Провинция Хомс

Отряд армии правительства Сирии «5-й Легион», обученный российскими военными, прибыл на авиабазу Т4 для участия в наступлении на позиции боевиков «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Несколько террористов «Исламского государства» ликвидированы в результате ракетного обстрела NDF****** и нацгвардии.

Несколько мирных жителей погибли, многие ранены в результате минометных обстрелов жилых районов города Дейр эз-Зор террористами «Исламского государства».

Провинция Даръа

В столице провинции обнаружен склад с гуманитарным грузом, подготовленным для продажи.

Продолжаются бои между ССА и террористами «Исламского государства» в западной части провинции. Обе стороны наносят ракетные и минометные удары.

Провинция Идлиб

Совершено покушение на командира «Джабхат Фатх аш-Шам» Абу Муслима аль-Шами. В его машине сработало взрывное устройство. Он ранен, но остался жив.

ВКС РФ продолжают атаковать позиции террористов в деревне Эриха.

ВВС коалиции уничтожили более 100 боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам», включая многих командиров за последнюю неделю.

Провинция Ракка

В небе над западной Раккой замечен бомбардировщик B-52.

SDF отразили атаку террористов «Исламского государства» на деревни Джабар и Вадийян при поддержке «Тандерболта» коалиции.

ВКС РФ и ВВС Сирии наносят авиаудары в районах Латамина, Кафрзета, Тибат, Имам, Лаайа, Завар, Закат.

В рамках второй фазы операции «Ярость Ефрата» силами SDF и YPG уничтожено около 530 террористов «Исламского государства» и освобождено 133 деревни.

Ирак

Войска Ирака в Мосуле освободили северную часть района аль-Хадаба, районы аль-Наср и аль-Файсалайя, а также взяли под контроль мост через Тигр и восстановили контроль над районами аль-Кефат и аль-Кула.

В результате авиаудара ВВС Ирака убит высокопоставленный руководитель по вопросам иностранных дел, известный как Бабу Омар Голланди.

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

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Алексей Громов
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