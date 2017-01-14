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Ночной кошмар позади: суд объявил о разводе Деппа и Херд
Весь мир

Ночной кошмар позади: суд объявил о разводе Деппа и Херд

Сегодня 7:05
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Ночной кошмар позади: суд объявил о разводе Деппа и Херд

Москва, 14 января. Бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд закончен. После восьми месяцев тяжб суд в Лос-Анджелесе принял решение о расторжении брака, сообщает издание People.

Адвокат Херд Пирс О'Доннел заявил, что это отличный день для его подзащитной. Отметим, что судья отклонил требование Деппа оштрафовать Херд на 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода.

«Все, чего хотела Эмбер  — это развод, и теперь она его получила. Говоря словами Джеральда Форда, «наш долгий национальный ночной кошмар позади», — подчеркнул адвокат.

Ранее Газета.Ru сообщила, что развод Деппа и Херд признан одним из самых громких в 2016 году.

комментарии
Таисия Григорьева
#джони депп #эмбер херд
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Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов
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