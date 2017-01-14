Трамп готов к встрече с Путиным после своей инаугурации

Вашингтон, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как пройдет его инаугурация.

«Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что переходная команда Трампа проводит подготовку к телефонному разговору между двумя лидерами. Беседа должна состояться 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа.

Напомним, что миллиардер Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября выборах. Он станет 45-м президентом США.