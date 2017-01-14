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Американские ученые рассказали, почему проходит любовь
Технологии

Американские ученые рассказали, почему проходит любовь

Сегодня 6:41
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Американские ученые рассказали, почему проходит любовь

Теннеси, 14 января. Специалисты из Университета Теннеси утверждают, что смогли установить две основные причины разрыва любовных отношений.

Сообщается, что американским исследователям пришлось провести эксперимент, для того, чтобы понять, что побуждает людей разрывать интимны связи. Для изучения были приглашены более 200 человек, состоявших в отношениях. После проведенных в течение определенного времени наблюдений, специалисты выяснили, что ссоры возлюбленных происходят из-за двух главных причин.

Первой причиной эксперты назвали стремление человека к независимости из-за чувства неудовлетворенности.

На втором месте находится страх потерях любимого человека.

При этом отмечается, что чем интенсивнее были эти факторы, тем сложнее становились отношения.

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Ирина Лошкарева
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