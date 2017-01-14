Ограбить за 30 секунд: Бандиты в Буэнос-Айрее в момент вынесли деньги из банка

Буэнос-Айрес, 14 января. Бандиты ограбили банк в пригороде Буэнос-Айреса за 30 секунд. О криминальном происшествии сообщает Todo Noticias.

Четверо злоумышленников на автомобиле притормозили у банка, вышли, разбили стекло кувалдой и вынесли 750 тысяч песо (2 миллиона рублей). Потом один из них вернулся и подобрал то, что выпало у него по пути. Все это заняло буквально 30 секунд.

Это произошло в минувшую среду, 11 января. Известно, что банк на момент ограбления был закрыт. Банда скрылась на машине с деньгами.

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