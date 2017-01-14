Трамп рассказал, когда будут отменены санкции против России

Вашингтон, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции в отношении России, если сотрудничество с Москвой будет удачным.

По его словам, он планирует сохранить на некоторое время санкции против России, введенные действующим главой государства Бараком Обамой, однако допускает их отмену в случае успешного сотрудничества с Российской Федерацией.

Кроме того, он добавил, что может отменить ограничительные меры, введенные Обамой в конце декабря в ответ на якобы имевшие место кибератаки, если российские власти помогут в борьбе с терроризмом и решении других задач.

Политик подчеркнул, что санкции не нужны, если взаимоотношения являются хорошими, и совместно делаются великие дела.