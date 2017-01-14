Ученые обнаружили гены-вредители, отвечающие за распространение рака в организме

Москва, 14 января. Медики обнаружили 23 гена, контролирующие вторжение рака в человеческий организм. По убеждению исследователей, открытие позволит изобрести новые способы лечения болезни.

Продвижение злокачественных опухолей остается, к несчастью, главной причиной смерти людей. Но теперь, когда обнаружены 23 гена, связанные с этим процессом, есть возможность создать новые лекарства, которые помогут давать отпор раку.

Например, влияние всего одного гена Spn2 привело к уменьшению метастазированного рака на три четверти. Во время наблюдения за 810 генами лабораторных мышей специалисты установили, что 23 из них конкретно воздействовали на метастазирование рака кожи в отношении к легким. Многие гены ускоряли продвижение злокачественных клеток. Удаление гена Spn2, привело к положительным результатам.