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Чилийский госчиновник получил посылку с бомбой внутри
Происшествия

Чилийский госчиновник получил посылку с бомбой внутри

Сегодня 6:02
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Чилийский госчиновник получил посылку с бомбой внутри

Сантьяго, 14 января. Посылка с находящимся внутри взрывным устройством была доставлена председателю совета директоров чилийской государственной горнодобывающей компании Codelco Оскару Ландерретче.

Сообщается, что чиновник, получивший посылку с бомбой, был ранен, однако его травмы оцениваются как незначительные. Пресс-служба компании уточнила, что его супруга не пострадала в результате инцидента, так как ее не было на месте происшествия.

«Мы уточняем, что супруги Оскара Ландерретче Патрисии Медрано не было на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование случившегося и устанавливают отправителя посылки.

Добавим, что компания Codelco является крупнейшим в мире производителем меди.

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Ирина Лошкарева
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