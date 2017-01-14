Чилийский госчиновник получил посылку с бомбой внутри

Сантьяго, 14 января. Посылка с находящимся внутри взрывным устройством была доставлена председателю совета директоров чилийской государственной горнодобывающей компании Codelco Оскару Ландерретче.

Сообщается, что чиновник, получивший посылку с бомбой, был ранен, однако его травмы оцениваются как незначительные. Пресс-служба компании уточнила, что его супруга не пострадала в результате инцидента, так как ее не было на месте происшествия.

«Мы уточняем, что супруги Оскара Ландерретче Патрисии Медрано не было на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование случившегося и устанавливают отправителя посылки.

Добавим, что компания Codelco является крупнейшим в мире производителем меди.