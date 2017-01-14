Польше грозят антиукраинские погромы — правозащитница

Варшава, 14 января. Польша практически стоит на грани начала антиукраинских погромов, считает президент отделения правозащитной организации Homo Faber в Любине Анна Добравска.

По ее словам, отношение поляков к украинцам не было настолько плохим с 1989 года.

Добравса пояснила, что в Польше устоялось отношение к украинцам, как людям второго сорта, слугам поляков.

Также она отметила, что правительство страны делает многое для усиления противостояния поляков и украинцев.

Кроме того, правозащитница обозначила и другую возможную причину подобного отношения к украинцам.

«Только меньшинство видит Польшу многонациональным государством», — сказала она.