Обама на год продлил «украинские» санкции против РФ

Вашингтон, 14 января. Пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Барак Обама еще на год продлил введенные в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине.

По его словам, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности.

Кроме того, американский глава подчеркнул, что подобные действия РФ представляют серьезнейшую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

«Поэтому я принял решение, что необходимо продолжать режим чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины», — говорится в заявлении.