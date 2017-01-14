Поклонская предложила Киеву судить Порошенко за госизмену

14 Января 2017 05:07 43

Москва, 14 января. Депутат Государственной думы РФ, ранее занимавшая должность прокурора Крыма, Наталья Поклонская напомнила об уголовном деле, возбужденном в отношении президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

Она отметила, что предыдущее уголовное дело о насильственном захвате власти, возбужденное в феврале 2014 года, необходимо возобновить.

По ее мнению, правоохранители смогли бы провести расследование в рамках этого дела.

Подобным образом Наталья Поклонская прокомментировала заявление бывшего заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина, который ранее предложил возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении президента страны Петра Порошенко.