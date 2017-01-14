Советник Трампа общался с послом РФ перед введением санкций

Вашингтон, 14 января. Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер сообщил, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол РФ в США Сергей Кисляк провели беседу перед введения очередных санкций против РФ.

Сообщается, что разговор состоялся 29 декабря, в день, когда действующая администрация США ввела пакет антироссийских санкций по обвинению во «вмешательстве в выборы».

Согласно имеющейся информации, в этот день состоялось пять телефонных звонков между Флинном и Кисляком. При этом, во время разговоров обсуждались такие вопросы, как контакты между советниками Трампа и российскими властями с учетом заявлений, сделанных разведкой Соединенных Штатов о вмешательстве российских хакеров в выборы.