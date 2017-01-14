Ученые рассказали, как завоевать сердце женщины с помощью еды

Нью-Йорк, 14 января. Группа ученых из Университета Дрекселя и Пенсельванского, что в Соединенных Штатах Америки, провела множество исследований и пришла к удивительному выводу, что, оказывается сердце женщины можно завоевать через желудок. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что участницам и участникам эксперимента, которые не употребляли пищу, показывали различные фотографиями с романтическими и нейтральными изображениями. В результате все испытуемые, которые были голодными никак не реагировали на романтику. Однако после того, как они приняли пищу, их показания кардинально поменялись.

Таким образом, ученые выяснили, что разная еда по-разному влияет на настроение человека. Так, например, сладкое способствует выделению дофамин-нейромедиатора, который вызывает чувство удовольствия.

Из этого можно сделать вывод, что женщины не уступают своим партнерам.

