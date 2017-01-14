Россия позвала команду Трампа в Астану на переговоры по Сирии

Вашингтон, 14 января. Правительство Российской Федерации пригласило представителей администрации избранного главы американского государства Дональда Трампа в Астану, где 23 января состоятся очередные переговоры по Сирии. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что приглашение получил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн от российского посла в США Сергея Кисляка еще 28 декабря в ходе телефонных переговоров.

Стоит отметить, что никаких решений по итогам беседы принято не было, и пока неизвестно, примут ли американцы участие во встрече в Астане.

Напомним, что переговоры пройдут в понедельник, 23 января, совместно с Турцией и Ираком, и, при этом сообщается, что администрация действующего американского президента Барака Обамы «подчёркнуто исключена».

Отметим, что этот жест команде Трампа издание The Washington Post оценило как «первый признак укрепления отношений США и России» при избранном президенте.

