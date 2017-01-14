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WhatsApp прокомментировала информацию об уязвимости сообщений
Технологии

WhatsApp прокомментировала информацию об уязвимости сообщений

Сегодня 4:32
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WhatsApp прокомментировала информацию об уязвимости сообщений

Сан-Франциско, 14 января. Представители популярного мессенджера WhatsApp опровергли информацию об уязвимости сообщений.

«Эта информация неверна. WhatsApp всегда предупреждает о возможной угрозе безопасности пользователя. Существует опубликованный документ, в котором расписаны все меры безопасности», — пояснил представитель мессенджера.

Напомним, что в октябре 2016 года международная правозащитная организация Amnesty International оценила WhatsApp как самый защищенный мессенджер в мире. Пользователями приложения являются более 1 млрд людей.

В апреле прошлого года мессенджер установил систему сквозного шифрования для защиты данных пользователей.

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Ирина Лошкарева
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