Сенат США проведет собственное расследование кибератак, якобы совершенных РФ

Вашингтон, 14 января. Глава Комитета по разведке Сената США Ричард Бурр заявил, что будет проведено собственное сенатское расследование «российского вмешательства в выборы» в США.

По его словам, в том числе будут изучены возможные связи избранного президента США Дональда Трампа с российскими властями.

Также сенаторы планируют изучить разведывательные данные, касающиеся связей между Россией и отдельными представителями политических кампаний в Соединенных Штатах.

Кроме того, во время проведения расследования сенаторы планируют осуществить допрос высокопоставленных представителей как действующей, так и новой президентской администрации Соединенных Штатов.