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Ученые рассказали, почему люди страдают от бессонницы  
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Ученые рассказали, почему люди страдают от бессонницы  

Сегодня 3:41
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Ученые рассказали, почему люди страдают от бессонницы  

Нью-Йорк, 14 января. Ученые из Высшей школы экономики, Нортумбрийского и Оксфордского университетов провели множество различных исследований, чтобы узнать, почему люди так часто страдают от бессонницы. Об этом сообщается на страницах журнала Personality and Individual Differences.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за десятками добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет, а также предложили им пройти несколько специальных тестов.

Оказалось, что половина испытуемых вообще не имела никаких проблем со сном, а вот вторая половина страдала бессонницей от 3 месяцев до 10 лет. 

 Исследователи объясняют это тем, что нарушение сна у человека может произойти из-за перфекционизма, а точнее беспокойства относительно возможных ошибок, сомнения по поводу собственных действий, а также из-за родительской критики. 

Сопутствующими факторами также выступают повышенная тревожность по незначительным поводам и депрессия, причем возникает порочный круг: человек не высыпается, у него нет ни настроения, ни сил, он испытывает страх, который снова не дает уснуть.

По мнению ученых, полученные ими сведения могут быть полезны в разработке методов терапии расстройств сна.
 

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Ксения Бекетова
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