Большинство американцев считают Россию угрозой для США

Нью-Йорк, 14 января. Результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos совместно с агентством Reuters, показали, что большая часть американцев читают Россию угрозой для своей страны.

Сообщается, что около 82% граждан США расценивают Российскую Федерацию, как угрозу для Соединенных Штатов.

Опрос общественного мнения проводился с 9 по 12 января. Стоит отметить, что полученный результат на 6% больше показателя, полученного по итогам аналогичного опроса, проведенного в марте 2015 года.

Итоги исследования также свидетельствуют о том, что большая часть американцев склонны считать, что Россия представляет большую угрозу для их страны, чем Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба.