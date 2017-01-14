FAN-TV Лента новостей
Большинство американцев считают Россию угрозой для США
Весь мир

Большинство американцев считают Россию угрозой для США

Сегодня 3:52
68

Большинство американцев считают Россию угрозой для США

Нью-Йорк, 14 января. Результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos совместно с агентством Reuters, показали, что большая часть американцев читают Россию угрозой для своей страны.

Сообщается, что около 82% граждан США расценивают Российскую Федерацию, как угрозу для Соединенных Штатов.

Опрос общественного мнения проводился с 9 по 12 января. Стоит отметить, что полученный результат на 6% больше показателя, полученного по итогам аналогичного опроса, проведенного в марте 2015 года.

Итоги исследования также свидетельствуют о том, что большая часть американцев склонны считать, что Россия представляет большую угрозу для их страны, чем Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
715

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
232

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
294

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Вчера 20:06
781

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Вчера 19:42
209
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые рассказали, как завоевать сердце женщины с помощью еды

4:32

WhatsApp прокомментировала информацию об уязвимости сообщений

4:32

Россия позвала команду Трампа в Астану на переговоры по Сирии

4:11

Сенат США проведет собственное расследование кибератак, якобы совершенных РФ

4:03

Большинство американцев считают Россию угрозой для США

3:52

Ученые рассказали, почему люди страдают от бессонницы  

3:41

Российские кинокритики назвали лучший фильм года

3:19

ИГИЛ: анонимный радиохакер взломал частоту экстремистов

3:17

Жуткое ДТП с участием такси произошло в Москве, есть пострадавшие

3:08

Прохор Шаляпин считает, что смерть певицы Роштаковой была насильственной

3:05

WP: Россия пригласила команлу Трампа в Астану на встречу по Сирии

3:04

Дания увеличивает расходы на борьбу с «российской угрозой»

2:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые рассказали, как завоевать сердце женщины с помощью еды
Читать
Закрыть