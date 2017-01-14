Российские кинокритики назвали лучший фильм года

Москва, 14 января. Гильдия киноведов и кинокритиков признала фильм Андрея Кончаловского «Рай» лучшей картиной 2016 года.

Кроме того, сам Кончаловский признан лучшим отечественным режиссером.

Комментируя решение Гильдии, режиссер заметил, что Белый слон — самая ценная для него награда.

Кончаловский подчеркнул, что признание отечественной аудитории для него важнее всего. Ажиотаж вокруг премии «Оскар» он связал с плодами маркетинга.

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