ИГИЛ: анонимный радиохакер взломал частоту экстремистов

Москва, 14 января. Анонимный радиохакер смог взломать частоту, на которой проходит вещание в группировке «Исламское государство».

Сообщается, что после того, как ему удалось встроиться в частоту накоторой вещает ИГИЛ (запрещена в РФ), взломщик отправил главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади сообщение о том, что «Мосул будет освобожден».

Отметим, что голос» хакера был услышан боевиками, после чего в их рядах началась неразбериха.

Напомним, что ранее министр обороны США Эштон Картер заявил, что Абу Бакра аль-Багдади не удается ликвидировать, так как он постоянно передвигается из одного места в другое.