Жуткое ДТП с участием такси произошло в Москве, есть пострадавшие

Москва, 14 января. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием такси и легкового автомобиля произошло в ночь на субботу, 14 января в самом центре Москвы. В результате инцидента серьезно пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве и Московской области.

По информации ведомства, в ночь на субботу на съезде с 3-го транспортного кольца на Русаковскую улицу автомобиль такси на скорости протаранил легковушку. Удар был такой силы, что такси перевернулось.

Как выяснилось, авария произошла по вине водителя такси, который уснул за рулем. Сообщается, что в результате ДТП серьезно пострадали пассажир такси и водитель легковой машины. Оба пострадавших были доставлены в одну из ближайших больниц. Информация об их состоянии сейчас уточняется.

В результате аварии было перекрыто движение на Русаковской улице. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые занимаются выяснением всех причин и обстоятельства.

