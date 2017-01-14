WP: Россия пригласила администрацию Трампа на встречу в Астане по Сирии

Вашингтон, 14 января. Издание The Washington Post утверждает, что администрация будущего президента США Дональда Трампа получила от России приглашение для участия в переговорах по мирному урегулированию В Сирии в Астане.

WP рассматривает этот шаг как свидетельство предстоящего сближения России и США.

Издание уточняет, что приглашение последовало во время телефонной беседы между послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и помощником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном.

Ранее Газета.ru сообщала о решении Барака Обамы продлить санкции США против России.