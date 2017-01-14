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Прохор Шаляпин считает, что смерть певицы Роштаковой была насильственной
Происшествия

Прохор Шаляпин считает, что смерть певицы Роштаковой была насильственной

Сегодня 3:05
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Прохор Шаляпин считает, что смерть певицы Роштаковой была насильственной

Москва, 14 января. Певец Прохор Шаляпин заявил, что смерть певицы Жанны Роштаковой могла быть насильственной.

По его словам, ему позвонила свекровь Жанны и рассказала про ее загадочную гибель.

«Версий много. Это мог быть несчастный случай. Но не исключаем насильственную смерть из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит», — сказал певец.

В свою очередь, бывший муж Роштаковой заявил, что у исполнительницы были проблемы со здоровьем, в связи с чем мог произойти сердечный приступ.

Как ранее сообщала Газета.ру, Шаляпин, на протяжении многих лет являвшийся другом Роштаковой, первым сообщил о трагической гибели певицы.

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Ирина Лошкарева
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