Эффект бумеранга: МИД Венгрии предсказал удар по ЕС из-за санкций против России

Будапешт, 14 января. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поставил под сомнение эффективность санкций Европейского союза против Российской Федерации. Главу венгерского внешнеполитического ведомства цитирует Die Welt.

Сийярто отмечает, что введенные ЕС ограничительные меры негативно сказываются на европейской экономике, «бьют по ней бумерангом». Он добавил, что Венгрия никогда в действительности не поддерживала санкций против России, однако не желала вносить раскол в ряды ЕС.

Санкции против РФ Сийярто считает циничными и неэффективными.

Ранее газета «Известия» сообщала о подготовке российского правительства к возможной отмене санкций и контрсанкций.