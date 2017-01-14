Ученые объяснили, почему премии плохо влияют на психику сотрудников

Лондон, 14 января. Сотрудники Университета Восточной Англии провели множество различных исследований, целью которых было выяснить, какое влияние на человеческий организм оказывает получение денежных премий на работе. Результаты сильно удивили специалистов. Об этом сообщают местные СМИ.

Как выяснили ученые, получение денежных премий очень плохо влияет на людей. Они объясняют это тем, что когда человек хочет получить денежную надбавку к зарплате, он начинает работать намного больше, а это сразу же вызывает стресс и серьезные сбои в организме.

В ходе исследований британские специалисты проанализировали данные почти 1300 руководителей и около 14 тысяч сотрудников компаний. Они пытались узнать, зависит ли степень удовлетворенности сотрудников, доверие к начальству и совместным владениям акциями, от выплаты денежного вознаграждения.

В результате выяснилось, что получение премии оказывает положительное влияние на все параметры, однако чтобы их получить люди начинают еще больше работать, что в дальнейшем серьезно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии.

Исследователи рассказали, что связанные с прибылью выплаты, повышали удовлетворенность работой и уровень доверия к руководству, только если их выдавали всем работникам. Если эти премии получала небольшая группа работников, наблюдался обратный эффект.

Премии, которые были связаны с совместным владением акциями, снижали удовлетворенность работой, но на два других параметра не влияли.

