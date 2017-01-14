Дания увеличивает расходы на борьбу с «российской угрозой»

Копенгаген, 14 января. Пресс-служба Министерства обороны Дании сообщила, что военный бюджет страны будет увеличен в связи с необходимостью борьбы с «российской угрозой».

По словам главы ведомства Клауса Хьорта Фредрексена, данная мера принимается в ответ на размещения российских ПРО в Калининградской области.

«Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена», — сказал министр.

Он подчеркнул, что происходящее является существенной угрозой для Дании.

Пи этом он отметил, что несмотря на давление партнеров по НАТО, военные расходы не могут быть наращены до суммы, эквивалентной 2% от ВВП страны.