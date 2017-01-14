Обама продлил санкции против террористов на Ближнем Востоке

Вашингтон, 14 января. Президент США Барак Обама продлил действие санкций в отношении террористических формирований, препятствующих установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме.

В заявлении уточняется, что ограничительные меры продлены в отношении террористов, которые угрожают срывом процесса мирного урегулирования в регионе.

Кроме того, Обама продлил санкции против Ирана, Кубы, Ливии и некоторых других стран.

Ранее Газета.ru сообщала о пролонгации санкций против РФ еще на один год.