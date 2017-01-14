Пауэр: Удары США не позволили бы уничтожить химоружие в Сирии в 2013 году

Вашингтон, 14 января. Отвечая в пятницу на критику правительства США о том, что те якобы не применяли силу в отношении властей Сирии в ответ на массированную газовую атаку в пригороде Дамаска постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что удары американской армии по Сирии в 2013 году не позволили бы быстро уничтожить склады и заводы по производству химоружия, но это привело бы к гибели мирного населения. Об этом сообщают местные СМИ.

Пауэр также отметила, что ликвидация программы химического оружия Сирии потребовала бы продолжительной военной кампании, для проведения которой администрация президента Барака Обамы не имела необходимой поддержки со стороны Конгресса.

«Я считаю, что наблюдается некоторый ревизионизм и недопонимание в плане того, что мы могли бы добиться применением силы», - заявила политик в ходе последней пресс-конференции, которая прошла в пятницу в штаб-квартире ООН.

Кроме того Пауэр добавила, что в результате «убедительной угрозы применения силы» американское правительство оказалось в выигрышной позиции для переговоров с российскими коллегами и другими странами на тему проведения международной операции по уничтожению арсеналов опасных веществ в Сирии.