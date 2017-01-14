Ребенку стало плохо на торжественной церемонии в Кремлевском дворце

Москва, 14 января. Ребенок потерял сознание и упал в обморок в ходе торжественной церемонии вручении премии Art-Premium People Awards в Государственном Кремлевском дворце.

Сообщается, что один из пришедших на церемонию детей внезапно почувствовал себя плохо.

Стоит отметить, что в этом году участниками церемонии вручении премии Art-Premium People Awards стали и ребята с ограниченными возможностями, а также дети-инвалиды.

В целом, примерно шесть тысяч человек собрались в Государственном Кремлевском дворце на церемонию награждения.

Напомним, что ранее стало известно, что организаторы церемонии опоздали к началу мероприятия. Однако награждение все таки состоялось.