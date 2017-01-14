Пентагон заявил о ликвидации лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове

Вашингтон, 14 января. Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил об уничтожении одного ил главарей террористического формирования «Аль-Каида» (запрещено в РФ) Абд эль-Гани аль-Разаса на Аравийском полуострове в Йемене.

Уточняется, что один из лидеров террористической организации был ликвидирован в результате авиаудара ВВС США.

По словам Кука, предпринятая бомбардировка позволила не только уничтожить главаря террористов, но и предотвратить проведение дальнейших операций в регионе данной группировкой.

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