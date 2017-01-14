Украинские ПВО провели учения рядом с Крымом

Херсон, 14 января. Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила об учениях, проведенных подразделениями противовоздушной обороны в Херсонской области рядом с Крымским полуостровом.

Сообщается, что украинские ПВО провели тактико-специальные учения, в ходе которых были отработаны аэрозольные маскировки во время изменения стартовых позиций. Также подразделениями было выполнено скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО и совместный проход колонной на большое расстояние.

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что основной особенностью прошедших маневров стали задачи, выполненные подразделениями ПВО как в светлое, так и в темное время суток.