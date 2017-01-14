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Все женщины страдают из-за нехватки секса – ученые
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Все женщины страдают из-за нехватки секса – ученые

Сегодня 1:47
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Все женщины страдают из-за нехватки секса – ученые

Нью-Йорк, 14 января. Группа американских ученых провела множество исследований, результаты которых не сильно их порадовали. Оказалось, что более 90% представительниц слабого пола страдают от отсутствия регулярной половиной жизни. Об этом сообщают местные СМИ.

В экспериментах приняли участие порядка 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте некоторых испытуемых, многие из них были дамами преклонного возраста и вели активную половую жизнь. 

Результаты исследований очень удивили ученых – оказалось, что более 90% представительниц слабого пола вне зависимости от возраста и семейного положения пожаловались на нехватку секса в их жизни.

Кроме того специалисты выяснили, что 72% респонденток никогда не обращались с подобной проблемой к специалистам. 

Практически все женщины, принявшие участие в эксперименте, признались, что они готовы вести более активную сексуальную жизнь, но основной причиной, по которой в их жизни отсутствует секс, является нежелание партнера и недостаток внимания со стороны представителей мужского пола. При этом аппетиты дам оказались вполне скромными: многим хватило бы одного-двух половых контактов в неделю.

В свою очередь ученые из Австралии пошли еще дальше, и выяснили, почему современным женщинам не хватает секса. Они утверждают, что 50% женщин считают, что им вполне под силу вызвать интерес мужчины, однако представительницы прекрасного пола сами отказываются от близости из-за комплексов. Так, 18% женщин считают себя непривлекательными в глазах мужчин, 40% предпочитают заниматься любовью в темноте, и половина не рискует переодеваться на глазах у партнера.
 

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Ксения Бекетова
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