Панацея от «лечения Обамы»: Конгресс США хочет отменить реформу здравоохранения

Вашингтон, 14 января. Палата представителей конгресса США запустила процедуру отмены реформы здравоохранения, проголосовав за соответствующий законопроект.

За предложенный проект бюджета отдали свои голоса 227 конгрессменов, в то время как 198 высказались против. Законодателям предстоит согласительная процедура, участие в которой принимают обе палаты парламента.

Следует отметить, что внедренная Бараком Обамой система здравоохранения, именуемая в народе Obamacare («Лечение Обамы»), стала предметом острой общественной критики. Американская система здравоохранения считается самой дорогой на планете.

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