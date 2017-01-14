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Российские биатлонисты обязаны бороться за золото — Аликин
Спорт

Российские биатлонисты обязаны бороться за золото — Аликин

Сегодня 1:30
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Российские биатлонисты обязаны бороться за золото — Аликин

Москва, 14 января. Олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Владимир Аликин прокомментировали выступление российских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где наши спортсмены довольствовались серебром.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, некоторый спад национальной сборной вполне может иметь плановый характер. Он отметил, что приоритетная задача — выход на пик формы к чемпионату мира в Австрии.

Владимир Аликин отметил, что итоговое второе место  — неплохой результат, учитывая развитие событий в эстафете. По мнению Аликина, состав российской сборной позволяет ей бороться за золотые медали,  — передают его слова «Известия».

Ранее сообщалось о серебряных медалях, завоеванных российскими биатлонистами в эстафете.

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Сергей Свазовский
#дмитрий васильев #владимир аликин
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