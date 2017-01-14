Москва, 14 января. Олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Владимир Аликин прокомментировали выступление российских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где наши спортсмены довольствовались серебром.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, некоторый спад национальной сборной вполне может иметь плановый характер. Он отметил, что приоритетная задача — выход на пик формы к чемпионату мира в Австрии.

Владимир Аликин отметил, что итоговое второе место — неплохой результат, учитывая развитие событий в эстафете. По мнению Аликина, состав российской сборной позволяет ей бороться за золотые медали, — передают его слова «Известия».

Ранее сообщалось о серебряных медалях, завоеванных российскими биатлонистами в эстафете.