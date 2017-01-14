Демпартия США потребовала расследовать связи Трампа с Россией

Вашингтон, 14 января. Члены Демократической партии США потребовали расследовать связи избранного президента страны Дональда Трампа с Россией.

По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, ФБР должно расследовать эти обвинения.

«Что такого знают и имеют русские… что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию?», — подчеркнула политик.

Отметим, что данное заявление было сделано после того, как ее и других демократов проинформировали представители ФБР о «российском вмешательстве в выборы».

Напомним, что в среду Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, что у него нет никаких связей с Россией, сообщала Газета.ру.