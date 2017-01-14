Обама продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Вашингтон, 14 января. Президент США Барак Обама продлил действие санкций против Российской Федерации.

Речь идет об ограничительных мерах, утвержденных президентским актом от 6 марта 2014 года.

В Белом доме пролонгацию ограничительных мер в отношении РФ объяснили ситуацией, сложившейся в Крыму и на Украине.

Администрация президента США усматривает, что действия России ставят под угрозу национальную политику и безопасность США.

Ранее Алексей Пушков назвал противоречивыми высказывания Трампа и его ближайших соратников в отношении России.