Американских солдат готовят к кибервойне с Россией

Нью-Йорк, 14 января. Власти Соединенных Штатов Америки начали готовить своих военнослужащих к службе в специализированных кибервойсках. К такому решению они пришли в связи с растущим в обществе беспокойстве по поводу возможной кибервойны с российскими коллегами, которая может начаться уже в ближайшее время. Об этом сообщает местный телеканал CNN.

Сообщается, что в военной академии Вест-Пойнт сейчас даже в списке занятий появился специальный «киберкурс», где кадеты посещают занятия по прикладной алгебре, криптологии и множество других уроков.

После того как курсанты закончат обучение в академии, они отправятся служить в новый род войск, которому нет еще и трех лет.

Как в свою очередь рассказал журналист CNN, в киберпространстве все меняется настолько быстро, что обучить кадетов всем необходимым «приемам» практически невозможно.

«Мы пытаемся научить наших студентов решать проблемы, о которых у нас самих пока нет точного представления», — заявил руководитель Кибернетического института армии США полковник Эндрю Холл.